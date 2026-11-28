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Що відомо про ліміти на перекази

Нові вимоги під час обслуговування підприємців в українській банківській системі затверджені Меморандумом про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Оновлену форму цього документа банки підписали 14 травня 2026 року, а перші обмеження запрацювали 14 серпня.

З цієї дати діють такі перехідні ліміти:

ФОПи першої групи – до 600 тисяч гривень на місяць;

ФОПи другої та третьої груп – до 3 мільйонів гривень.

А вже з 14 листопада набули чинності нові обмеження:

ФОП першої групи – до 400 тисяч гривень; ФОП другої та третьої груп – до 1 мільйона гривень на місяць замість 3 мільйонів гривень.

Зверніть увагу! Ліміт для юридичних осіб з ознаками компаній-оболонок – до 2 мільйонів гривень на місяць замість 5 мільйонів гривень.

Однак деякі банки запроваджують правила аж 1 грудня. Про це йдеться у матеріалі Dilo.

Нові обмеження запроваджуються переважно з двох дат, попри те, що затверджені одним Меморандумом — або з 14 листопада або з 1 грудня 2026 року. Банки мають право довільно виконувати такий документ, бо це не постанова Нацбанку– пояснюють у тексті.

Зокрема, у матеріалі зібрані такі дані:

Приватбанк – запроваджує правила з 14 листопада.

Ощадбанк – з 14 листопада.

Універсалбанк/monobank – з 1 грудня.

А – Банк – з 1 грудня.

ПУМБ – з 1 грудня.

Хоча деякі банки перераховували персональні ліміти для чинних клієнтів трохи заздалегідь, приміром, Приватбанк, зробив це 12 листопада– додали у Dilo.

Нагадаємо, що правила актуальні для ФОПів, а не для звичайних українців. Однак фінансовий моніторинг може стосуватися переказів не тільки підприємців.