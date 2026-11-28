Перекази коштів в Україні / Фото Shutterstock
Українські банки почали зменшувати ліміти на перекази для різних груп підприємців. Окрім фінансових обмежень, найменший бізнес має суворо дотримуватися правил щодо видів діяльності та річного доходу.
Що відомо про ліміти на перекази
Нові вимоги під час обслуговування підприємців в українській банківській системі затверджені Меморандумом про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.
Оновлену форму цього документа банки підписали 14 травня 2026 року, а перші обмеження запрацювали 14 серпня.
З цієї дати діють такі перехідні ліміти:
- ФОПи першої групи – до 600 тисяч гривень на місяць;
- ФОПи другої та третьої груп – до 3 мільйонів гривень.
А вже з 14 листопада набули чинності нові обмеження:
- ФОП першої групи – до 400 тисяч гривень;
- ФОП другої та третьої груп – до 1 мільйона гривень на місяць замість 3 мільйонів гривень.
Зверніть увагу! Ліміт для юридичних осіб з ознаками компаній-оболонок – до 2 мільйонів гривень на місяць замість 5 мільйонів гривень.
Однак деякі банки запроваджують правила аж 1 грудня. Про це йдеться у матеріалі Dilo.
Нові обмеження запроваджуються переважно з двох дат, попри те, що затверджені одним Меморандумом — або з 14 листопада або з 1 грудня 2026 року. Банки мають право довільно виконувати такий документ, бо це не постанова Нацбанку
Зокрема, у матеріалі зібрані такі дані:
- Приватбанк – запроваджує правила з 14 листопада.
- Ощадбанк – з 14 листопада.
- Універсалбанк/monobank – з 1 грудня.
- А – Банк – з 1 грудня.
- ПУМБ – з 1 грудня.
Хоча деякі банки перераховували персональні ліміти для чинних клієнтів трохи заздалегідь, приміром, Приватбанк, зробив це 12 листопада
Нагадаємо, що правила актуальні для ФОПів, а не для звичайних українців. Однак фінансовий моніторинг може стосуватися переказів не тільки підприємців.
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