Грошові перекази між родичами: як змінились ліміти у квітні

Багато українці регулярно здійснює грошові перекази для родичів. Ці операції мають обмеження. Йдеться про ліміти на перекази, які вони зараз, читайте далі.

Як змінились ліміти на перекази у квітні?

У квітні ліміти на перекази не зазнали змін. Вони залишаються такими ж як і раніше, повідомляє НБУ.

Зауважимо, контроль за дотриманням вказаних лімітів є частиною політики НБУ. Ще у 2024 році відбулося підписання спеціального меморандуму, який передбачає обмін інформацією між фінустановами України про клієнтів та встановлення лімітів.

Це ініціатива банківського сектору, спрямована на зменшення тіньового сектору економіки, а також протидію терористичній і диверсійній діяльності Росії, що фінансується через використання "дропів". Вона має на меті унеможливлення використання карток та платіжної інфраструктури шахраями та іншими зловмисниками,

– вказує НБУ.

Ліміти залежать від рівня ризику, який встановлено для клієнта. Наразі вони такі:

100 000 гривень – ліміт для клієнтів з низьким та середнім рівнем ризику;

50 000 гривень – для клієнтів з високою категорією ризику.

Ці обмеження діють не тільки для переказів за номером банківської картки. Також вони поширюються на ті, що здійснюються за реквізитами IBAN.

Важливо! Те, кому саме призначаються гроші, значення не має.

Нагадаємо, подарунки між родичами 1 – 2 рівнів спорідненості не оподатковуються. Тому підтвердження родинних зв'язків є надзвичайно важливим, наголошує податкова.

