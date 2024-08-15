Боротьба з "дропами" та проблеми для волонтерів: НБУ готує нові ліміти на перекази з карток

Вже зовсім скоро в НБУ ухвалять рішення щодо обмежень p2p-переказів для фізичних осіб. Це буде зроблено для того, щоб зменшити використання банківських рахунків фізосіб як транзитних для відмивання коштів. Утім, це рішення може спричинити проблеми для українських волонтерів, які допомагають армії.

Чому перекази з картки на карту під обмеженнями

Як розповів 24 Каналу економіст Ілля Несходовський, є певні схеми, за якими використовуються картки інших людей, через які проганяються кошти. У такий спосіб приховуються кошти, які приходять не зовсім ліквідно. Наприклад, нелегальний продаж тютюну, алкоголю, наркотиків тощо.

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Відповідно на це НБУ вирішив спрямувати свої зусилля, запровадивши обмеження. Утім, за словами Несходовського, регулятор не визнає, що ця дія буде достатньо ефективна.

Ілля Несходовський Керівник аналітичного відділу Мережі "АНТС" Тобто іншими словами, на моє переконання, це просто трошки збільшить вартість здійснення таких транзакцій у зв'язку з цими обмеженнями, але разом з тим однозначно не припинить. Тому я не підтримую такі обмеження в тому вигляді, в якому зараз запропонував їх Національний банк.

Як відбуваються p2p-перекази З англійської p2p, а саме peer-to-peer, означає "від особи до особи", що є зараз найпростішим способом списати визначену суму коштів з однієї банківської картки на банківську картку іншої особи впродовж усієї доби. Це можна здійснити як за допомогою мобільного телефона, так і комп’ютера.

"Дропи" та шахраї

Про проєкт щодо обмеження було відомо ще у травні. Регулятор тоді уточнив, що вони стосуватимуться лише переказів з карти на карту між фізичними особами.

Як пояснюють в НБУ, на ринку фіксується все більше аномальних використань банківських рахунків як транзитних для переказу коштів: торік обсяги транзакцій з картки на карту зросли з 210 мільярдів до 247 мільярдів гривень на місяць. Це називають схемою "дропів".

Так звані "дропи" дозволяють шахраєві використовувати власний банківський рахунок за певну винагороду для того, щоб той, своєю чергою, використовував рахунок для тіньових операцій.

За словами голови НБУ, "дропи" – це не лише небезпека для державного бюджету, але й безпосередньо для фізичних осіб.

Віддаючи свої дані, картку, свій рахунок комусь на стороні, ти несеш відповідальність за усе, що з цим рахунком зробили,

– каже Андрій Пишний.

Найчастіше "дропами" можуть стати пенсіонери, студенти з низьким рівнем надходжень чи представники соціально незахищених верств.

Нардеп Ярослав Железняк опублікував дані, які свідчать, що один "дроп" пропускає за рік через себе 2 – 2,5 мільйона гривень.

Виходить так, що 80 тисяч таких схем, які виявив НБУ, – це десь 200 мільярдів гривень, які проходять через "дропів" в рік, по дуже консервативним оцінкам. І це тільки "дропи" по двох великих банках. Втрати ж податками будуть понад 50 мільярдів гривень,

– зауважив нардеп.

Що може змінитися для українців

Як пояснює Ілля Несходовський, раніше йшла мова про те, що ліміти щодо переказів будуть на рівні 30 операцій на місяць в загальній сумі до 100 тисяч гривень.

Однак нещодавно заступник голови НБУ Дмитро Олійник запевнив, що від ліміту у 30 вихідних переказів відмовилися. Відтак готується лише обмеження на рівні 100 тисяч гривень.

Проблеми для волонтерів

, що обмеження не стосуються переказів за реквізитами IBAN.

Нові правила від Нацбанку можуть вдарити найсуттєвіше по волонтерах та військових, які збирають кошти на потреби війська.

Проблема полягає у тому, що рахунки волонтерів можуть бути заблокованими після набуття чинності щодо обмеження за переказами з картки на картку. Водночас довіри щодо того, що така ситуація не зачепить волонтерів, немає, пише воєнний кореспондент Богдан Мiрошников.

Економіст Олег Пендзин пояснює 24 Каналу, що волонтерське питання дійсно на сьогоднішній момент є дуже актуальним.

Олег Пендзин Експерт "Економічного дискусійного клубу" Однак в цілому вже вирішено, що волонтерські картки будуть на особливому рахунку в банківських установах. І вони не підлягатимуть під обмеження НБУ. В кожному банку є служба, яка називається фінансовий монітор. І ця служба має певні засади, як-от відслідковування сумнівних операцій. Відтак зараз просто відбуватиметься додатковий механізм контролю.

Як каже Пендзин, першочергово обмеження стосуватимуться тих, хто не реєструється, як фізична особа – підприємець, та тих, хто здійснює операції, обходячи оподаткування.

Крім того, зі слів Дмитра Олійника, банки робитимуть списки волонтерських рахунків та обмінюватимуться ними з іншими фінустановами.

Плюс зараз найбільші волонтери ідентифіковані у банку, тому ми вбачаємо, що ймовірність виникнення проблем буде мінімальна,

– резюмує заступник голови НБУ.

Є ймовірність, що остаточне рішення НБУ оголосить 15 серпня. Відтак нові правила набудуть чинності за місяць, тобто 15 вересня.