Боротьба зі схемами виходить на новий рівень: НБУ повідомив про створення двох нових реєстрів

НБУ провів зустріч з 30 найбільшими банками України задля обговорення низки важливих питань. Крім того, регулятор попередив про створення двох нових реєстрів в Україні.

НБУ створить нові реєстри в Україні

На зустрічі представників НБУ з банками обговорювали питання про фінансування бюджету, кредитування енергетики. Ще однією темою, якій приділили уваги під час зустрічі були протиправні схеми.

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Глава НБУ Андрій Пишний нагадав, що 1 жовтня в Україні почнуть діяти обмеження на р2р-перекази. Зокрема, Нацбанк погодив ліміт на 150 тисяч гривень на місяць, наголосивши, це тимчасове рішення, яку буде діяти поки банки не посилять власні системи фінансового моніторингу. Водночас обмеження охоплюють низку винатків, для прикладу, для волонтерів.

Водночас у жовтні в Україні почнуть створювати два реєстри:

скомпрометованих банківських карток;

неблагонадійних торговців.

Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник. За його словами, це необхідно для боротьби з тими, хто ухиляється від сплати податків. Олійник також підмітив, що центральний банк та більшість кредиторів ведуть боротьбу з "дропами", проте існують окремі установи, які не заважають таким клієнтам. Мовляв, вони вважають, що збільшення бази клієнтів – це важливіше за ризики використання банку для відмивання коштів.

Крім того, Нацбанк рекомендує банками узгодити на рівні асоціації, аби головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, який вказаний в анкеті. Також радять, щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку. Це дозволить уникнути переходу клієнтів одного банку в інший. НБУ також чекає на пропозиції від банківського сектора.