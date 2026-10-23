Проблемні банки виводитимуть з ринку по-новому: що варто знати українцям

Що відомо про нововведення

Про майбутні зміни розповіла заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Вікторія Степанець під час профільного фінансового саміту. За її словами, головна новація полягає у можливості залучати до "порятунку" одного банку одразу кількох інвесторів та комбінувати різні механізми.

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Досі, окрім звичайної ліквідації, на ринку діяли три базові сценарії: продаж банку цілком, створення перехідної установи або ж передача активів та зобов'язань іншому, стабільному банку (P&A). Новий закон дозволить поєднувати ці підходи.

Наприклад: активи та зобов'язання неплатоспроможного банку можна буде передати одній фінустанові, а його акції – продати іншому інвестору. Вибір комбінації залежатиме від цілей і зацікавленості потенційних покупців.

Окрім того, документ передбачає можливість повторно проводити відкритий конкурс для пошуку інвесторів, надавати покупцям більше часу для ознайомлення з інформацією, а також застосовувати механізм bail-in (списання або перетворення окремих зобов'язань банку на акції) за наявності зацікавленого претендента.

Вікторія Степанець Заступниця директора-розпорядника ФГВФО Що це означатиме на практиці? Створюються додаткові передумови для збільшення кількості угод P&A замість виключно ліквідацій, для розширення кола потенційних інвесторів. А це означає більше конкурентних пропозицій і, відповідно, кращі умови для вкладників і кредиторів.

Посадовиця переконує, що переваги отримають і представники фінансового сектору: для банків такі угоди відкриють можливість розширити клієнтську базу й масштаби бізнесу, а потенційним інвесторам запропонують більше варіантів виходу на ринок.

Нагадаємо, в Україні діє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, який забезпечує повернення заощаджень громадянам у разі неплатоспроможності банку. Під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення вкладникам відшкодовують 100% депозиту разом із нарахованими відсотками.