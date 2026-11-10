Понад 3 мільярди для кредиторів: як Фонд гарантування вкладів продає майно банків-банкрутів

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Як повертають гроші кредиторам збанкрутілих банків

Як повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у своєму телеграм-каналі, з виплаченої суми понад 1,25 мільярда гривень отримали кредитори сьомої черги. До цієї категорії належать підприємства та компанії, які тримали свої гроші на рахунках збанкрутілих фінустанов.

Загалом за цей період до банків, які виводить з ринку Фонд гарантування вкладів, надійшло 2,68 мільярда гривень. Майже 82% від цієї суми забезпечив саме продаж різноманітних активів, а решту принесли цінні папери та погашення старих кредитів.

Важливо! Проте загальна статистика не відображає реальної картини по кожному окремому банку. Понад 2,16 мільярда гривень з усіх надходжень згенерували лише дві установи – МР Банк та Промінвестбанк.

Нові правила ліквідації

Головний виклик під час ліквідації полягає у тому, щоб продати майно за максимальною ціною і не затягувати цей процес на роки. Адже утримання активів також потребує значних витрат, що у підсумку зменшує суму, яку можуть отримати кредитори.

Щоб зробити цей процес ефективнішим, парламент ухвалив новий закон, який запрацює з 3 січня 2027 року. Він дозволить передавати активи та зобов'язання проблемних фінустанов іншим діючим банкам, що має залучити більше інвесторів. Крім того, Верховна Рада підтримала ще один законопроєкт для посилення контролю за роботою самого Фонду гарантування вкладів.

Кредиторів цікавить не кількість проведених аукціонів і не красиві звіти про продаж майна, їм важливо, скільки грошей реально повернулося– наголосив Гетманцев.

За його словами, саме реальними виплатами та шансами отримати решту коштів потрібно вимірювати результативність роботи системи.

До речі, ми писали, що банківська картка може роками лежати без використання, однак це не означає, що рахунок автоматично закриється або кошти на ньому залишаться недоторканими.