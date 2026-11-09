Картка пролежала без діла кілька років: чи може банк забрати гроші з рахунку

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Чи можуть гроші зникнути з картки, якщо нею не користуватися

Якщо людина кілька років не розраховується банківською карткою, це не означає, що кошти на рахунку автоматично зникають. Однак згідно з Постановою Нацбанку №162 від 29 липня 2022 року тривала відсутність операцій може призвести до того, що банк визнає рахунок неактивним і почне застосовувати передбачені тарифами комісії.

Важливо розрізняти банківську картку та рахунок, до якого вона прив'язана. Картка є платіжним інструментом, тоді як гроші зберігаються безпосередньо на рахунку. Тому навіть якщо термін дії пластикової картки закінчився, це не обов'язково означає автоматичне закриття рахунку. Його подальше обслуговування залежить від умов договору з банком.

Зверніть увагу! Наприклад, у ПриватБанку передбачена комісія за обслуговування неактивних рахунків. Якщо клієнт не відновить активність, банк може списувати по 20 гривень щомісяця з кожного такого рахунку. Коли залишок коштів після списання комісій досягне нуля, банк автоматично закриває картку та рахунок.

Водночас умови в інших установах можуть відрізнятися. Наприклад, Sense Bank із 1 січня 2026 року передбачив різні комісії залежно від типу рахунку та тривалості неактивності. Для карткових рахунків комісія може становити 100 гривень після понад 180 днів без фінансових операцій. А за певних умов, зокрема після 36 місяців бездіяльності та неактуалізованих даних, плата може сягати 1 000 гривень.

Отже, навіть якщо людина не користується карткою, кошти на рахунку можуть поступово зменшуватися через комісії. Саме тому варто періодично перевіряти стан старих рахунків, особливо якщо на них залишилися гроші.

Коли банк може закрити неактивний рахунок і як цього уникнути

В Україні порядок закриття банківських рахунків регулює, зокрема, постанова Національного банку України №162 від 29 липня 2022 року. Відповідно до неї, надавач платіжних послуг має право відмовитися від договору та закрити поточний або платіжний рахунок, якщо за ним немає операцій протягом трьох років поспіль і на ньому відсутній залишок коштів.

Тобто сама лише відсутність платежів протягом трьох років не означає, що банк обов'язково закриє рахунок. Для застосування цієї підстави важлива також відсутність грошей на ньому. Крім того, законодавство передбачає й інші підстави для припинення обслуговування рахунків, зокрема пов'язані з фінансовим моніторингом.

Важливо! Щоб не зіткнутися з несподіваними списаннями, власникам старих карток варто час від часу перевіряти їхній статус та актуальні тарифи банку. Це можна зробити через мобільний застосунок, інтернет-банкінг або звернувшись до служби підтримки.

Якщо картка більше не потрібна, краще не просто припинити нею користуватися, а звернутися до банку із заявою про закриття рахунку. Перед цим варто перевірити залишок коштів, наявність заборгованості та можливих регулярних платежів. Після закриття рахунку доцільно отримати підтвердження від банку.

Таким чином, кілька років без використання картки не обов'язково призведуть до втрати грошей або автоматичного закриття рахунку. Проте комісії за неактивність можуть поступово зменшити залишок, тому краще не залишати старі банківські рахунки без уваги.

Раніше ми повідомляли, що "ПриватБанк" запустив технологію відкритого банкінгу, яка дозволяє користувачам прив'язати рахунки інших фінансових установ до застосунку Приват24. Завдяки цьому фізичні особи та підприємці зможуть перевіряти баланс, переглядати історію транзакцій та робити перекази з різних карток в єдиному інтерфейсі.