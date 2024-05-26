Український стартап Liki24․com вийшов на третій ринок в Європі, інвестувавши 100 тисяч доларів

Український сервіс бронювання ліків Liki24.com почав працювати в одній із найбільших економік Європи – Німеччині. Про деталі, пов'язані з проєктом розповів засновник компанії Антон Авринський.

Бізнесмен повідомив, що компанія успішно завершила тестовий період на німецькому ринку. За його словами, сервісом уже користуються тисячі людей.

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Сервіс Liki24.com вийшов на німецький ринок

Антон Авринський також розповів, що компанія Liki24.com інвестувала 100 тисяч доларів на запуск проєкту на німецькому ринку, згідно з Forbes. Зокрема, вони зафіксували, що 10 тисяч клієнтів хоча б раз замовляли медикаменти з допомогою сервісу Liki24.com.

Компанія Liki24 оголосила про намір вийти на новий ринок ще 15 травня. За три місяці тестового періоду стартапу вдалося вийти на операційну прибутковість.

Наразі український стартап оцінюють на суму до 50 мільйонів доларів. Приблизну оцінку компанії надав фонд F1V станом на середину 2023 року з урахуванням інших бізнесів групи: Lab24 і Nasnaga. Антон Авринський додав, що компанія Liki24.com уже працює у трьох країнах Європейського Союзу:

Німеччині;

Румунії (з 2021 року);

Італії (з 2022).

Нагадаємо, що у другій половині травня 2024 року з'явилася інформація, що існування найбільшого в Україні аптечного маркетплейса Tabletki.ua під загрозою. На офіційному сайті компанії зʼявилось повідомлення про те, що чиновники їх закривають. Річ у тому, що Кабмін може заборонити бронювання ліків онлайн.