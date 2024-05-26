Украинский стартап Liki24․com вышел на третий рынок в Европе, инвестировав 100 тысяч долларов

Украинский сервис бронирования лекарств Liki24.com начал работать в одной из крупнейших экономик Европы - Германии. О деталях, связанных с проектом рассказал основатель компании Антон Авринский.

Бизнесмен сообщил, что компания успешно завершила тестовый период на немецком рынке. По его словам, сервисом уже пользуются тысячи людей.

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Сервис Liki24.com вышел на немецкий рынок

Антон Авринский также рассказал, что компания Liki24.com инвестировала 100 тысяч долларов на запуск проекта на немецком рынке, согласно Forbes. В частности, они зафиксировали, что 10 тысяч клиентов хотя бы раз заказывали медикаменты с помощью сервиса Liki24.com.

Компания Liki24 объявила о намерении выйти на новый рынок еще 15 мая. За три месяца тестового периода стартапу удалось выйти на операционную прибыльность.

Сейчас украинский стартап оценивают на сумму до 50 миллионов долларов. Приблизительную оценку компании предоставил фонд F1V по состоянию на середину 2023 года с учетом других бизнесов группы: Lab24 и Nasnaga. Антон Авринский добавил, что компания Liki24.com уже работает в трех странах Европейского Союза:

Германии;

Румынии (с 2021 года);

Италии (с 2022 года).

Напомним, что во второй половине мая 2024 года появилась информация, что существование крупнейшего в Украине аптечного маркетплейса Tabletki.ua под угрозой. На официальном сайте компании появилось сообщение о том, что чиновники их закрывают. Дело в том, что Кабмин может запретить бронирование лекарств онлайн.