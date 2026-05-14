ОПЕК+ буде завершувати серію збільшення квот: коли це станеться

ОПЕК хоче продовжувати збільшувати квоти ще щонайменше декілька місяців. Фактично, за цей час організація планує повернутися до рівня зупиненого видобутку.

Як ОПЕК планує змінювати квоти?

Процес збільшення квот ОПЕК планують завершити до вересня, повідомляє Bloomberg.

Читайте також Саме з цієї країни Індія хоче отримувати нафту: Моді вже прямує на зустріч

Група уже погодила відновити дві третини скорочення поставок. Тобто, збільшити на 1,65 мільйона барелів на день. Зауважимо, це зменшення відбулося ще у 2023 році.

Наразі група планує:

ще підвищити цілі;

а також відновити останню частину.

Цікаво, що це відбуватиметься, попри те, що деякі основні члени організації, по факту, не зможуть забезпечити таке збільшення. Адже Ормузька протока залишається заблокованою.

Альянс, очолюваний Саудівською Аравією та Росією, під час війни продовжував скромне та символічне збільшення поставок. Однак світ терміново потребує додаткової нафти, щоб заповнити діру, що утворилася внаслідок конфлікту,

– йдеться у повідомленні.

Наразі, як вказує видання, цей конфлікт призвів до виснаження світових запасів. Сукупний розрив оцінюється в понад 1 мільярд барелів.

Окрім цього, ситуація на Близькому Сході призвела до зростання цін на паливо. А це, своєю чергою, посилило ризик рецесії, повідомляє Bloomberg.

Як на ОПЕК вплинув вихід ОАЕ?

Наразі вихід ОАЕ з ОПЕК не такий помітний. Проте аналітики очікують, що це таки призведе до зменшення обсягів нафти приблизно на 144 000 барелів на день.

Економіст Віталій Шапран у коментарі 24 Каналу вказав, що вихід ОАЕ може допомогти розв'язати доволі кризову ситуацію в якій опинилася країна.

Віталій Шапран Економіст, член УТФА Через війну в затоці, ОАЕ втратили частину своїх давніх покупців нафти, а частина їх поставок в Індію була фактично відібрана Росією. На фоні напруженості стосунків ОАЕ та Саудівської Аравії крок ОАЕ по виходу з ОПЕК виглядає практичним, бо країна не хоче брати участь в картелі, члени якого відбирають її ринки.

Шапран наголосив, що наразі ринок, імовірно, не реагуватиме на вихід ОАЕ з ОПЕК. Реальні наслідки стануть помітні, коли на Близькому Сході завершиться конфлікт.

Адже саме тоді ОАЕ зможе поновити видобуток. І, відповідно, Росії стане проблематично заходити на азійський ринок.

Що стосується ринків, то вони зараз більше реагують на відносини США та Ірану і перспективи миру між ними,

– наголосив економіст.

Чому ОАЕ покинули ОПЕК?