Долар наблизився до нового рекорду – як подорожчає валюта 19 травня

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 19 травня. Долар та євро вкотре подорожчали для українців.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 18 травня торгується по 44,07 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 12 копійок проти 15 травня. Офіційний курс євро становить 51,26 гривні, отже його ціна зменшилася ще на 17 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 19 травня курс валют буде таким:

долар – 44,15 гривні (+8 копійок);

євро – 51,41 гривні (+15 копійок).

Важливо! Чинний рекорд американська валюта встановила у п'ятницю, 13 березня – 44,16 гривні за курсом Нацбанку.

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 18 травня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,85 гривні , а продаж – по 44,37 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44 гривні , а продаж – по 43,99 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,54 гривні, а продаж – по 44,09 гривні.