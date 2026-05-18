Долар наблизився до нового рекорду – як подорожчає валюта 19 травня
- Нацбанк встановив офіційний курс валюти на 19 травня: долар коштуватиме 44,15 гривні, а євро – 51,41 гривні.
- Ціна американської валюти збільшилася на 8 копійок, тоді як європейської – зросла на 15 копійок.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 19 травня. Долар та євро вкотре подорожчали для українців.
Який офіційний курс валют?
Офіційний курс долара США 18 травня торгується по 44,07 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 12 копійок проти 15 травня. Офіційний курс євро становить 51,26 гривні, отже його ціна зменшилася ще на 17 копійок, повідомляє Нацбанк.
А от 19 травня курс валют буде таким:
- долар – 44,15 гривні (+8 копійок);
- євро – 51,41 гривні (+15 копійок).
Важливо! Чинний рекорд американська валюта встановила у п'ятницю, 13 березня – 44,16 гривні за курсом Нацбанку.
Який курс долара на готівковому ринку?
Нагадаємо, ще станом на ранок 18 травня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,85 гривні, а продаж – по 44,37 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 44 гривні, а продаж – по 43,99 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,54 гривні, а продаж – по 44,09 гривні.
Який курс євро на готівковому ринку?
А от курс євро станом на ранок 18 травня був таким:
- у банках – купівля в середньому була по 51,15 гривні, а продаж – по 51,72 гривні;
- на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,49 гривні, а продаж – по 51,63 гривні;
- в обмінниках – купівля в середньому була по 51,35 гривні, а продаж – по 51,80 гривні.
Що відбувається на валютному ринку зараз?
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу деталі пояснила директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько. Протягом минулого тижня офіційний курс гривні до долара змінювався у відносно вузькому діапазоні та завершив тиждень дещо нижче стартових показників – 43,85 гривні за долар 11 травня проти 43,95 гривні 15 травня.
Такий рух свідчить про поступове й контрольоване послаблення гривні. Водночас обсяги інтервенцій Нацбанку зменшилися, що може вказувати на певне зниження напруги, хоча попит на валюту все ще залишається доволі високим.
Готівковий ринок залишався "спокійним", однак ближче до завершення тижня долар почав поступово дорожчати. Схожу тенденцію спостерігали й на міжбанку, де котирування також рухалися вгору.
Ринок лишається керованим: різких курсових змін немає, але тиск попиту нікуди не зникає, тому короткострокова динаміка й надалі залежатиме насамперед від дій регулятора та настроїв учасників ринку.
До слова, за попереднім прогнозом директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, протягом 18 – 24 травня попит орієнтовно на 10 – 15% буде вищим за пропозицію, насамперед через активність трейдерів пального, які є основними покупцями валюти.
Як можуть змінитися валютні правила?
НБУ обговорював нові підходи до розрахунку та публікації валютних індикаторів, зокрема довідкового курсу гривні до євро.
Регулятор також продовжив пом'якшення окремих валютних обмежень для бізнесу, щоб компаніям було простіше працювати із залученими з-за кордону коштами.
З'явилися повідомлення про можливе посилення контролю за переказами для новостворених і неактивних ФОП та компаній.