Американський долар відчутно подорожчав у 2024 році. На динаміку валюти дуже вплинули президенські вибори у США.

Як змінився курс долара за рік

У 2024 році американський долар суттєво зріс в ціні. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Finance.ua. Загалом за рік долар подорожчав на понад 7,1%.

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Важливим фактором, який сприяв зростанню ціни долара, – стала перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США. Нагадаємо, що американці обирали нового очільника Білого дому у листопаді.

Для розуміння, долар США – це єдина з 15 основних валют, які завершила минулий рік з прибутковістю. Зокрема, фунт стерлінгів за рік впав в ціні на 1,7% та 2% відповідно. Тоді як курс євро зафіксував спад на понад 6%.

Проте найбільший спад за рік на ринку валют зафіксували російський рубль та бразильський реал. Курси валют впали на 18,6% та 21,6% відповідно.