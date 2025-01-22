УКР РУС
22 січня 2025, 17:16
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Найдешевша валюта світу: в якій країні долар подорожчав на майже 500%

Віта Свірневська
Основні тези
  • На 22 січня 2025 року ліванський фунт є найдешевшою валютою у світі, з курсом 89 564 фунта за долар, що зросло на 500% за рік.
  • Основні причини слабкості ліванського фунта: високий рівень інфляції, політична нестабільність та складна економічна ситуація.
  • У 2019 році Ліван пережив банківську кризу, що спричинила обвал валюти на 40% та дефіцит долара США.
  • Інші слабкі валюти: іранський ріал, в'єтнамський донг, лаоський кіп, леоне Сьєрра-Леоне.

Ліван – це країна на Близькому Сході, яка межує з Сирією та Ізраїлем. Країна відома складною політичною та економічною ситуаціями. Крім того, національна валюта Лівану на сьогодні є найслабшою у світі.

Найдешевша валюта світу 

Станом на 22 січня 2025 року найдешевшою валютою у світі є ліванський фунт. Ця валюта збірігає своє місце серед "лідерів" рейтингу уже протягом кількох років. Про це повідомляє 24 Канал.

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Курс долара коливається на рівні 89 564 ліванських фунта, за даними Google Фінанси. У річному розрахунку долар подожчав майже на 500% щодо національної валюти Лівану.

На ліванський фунт тисне декілька факторів. Серед них виділяють такі: 

  • Високий рівень інфляції в Лівані.
  • Політична нестабільність.
  • Складна економічна ситуація.

Нагадаємо, що у 2019 році країну сколихнула маштабна банківська криза. Кредитори були вимушені закритися на два тижні, опинившись в центрі економічного та фінансового спаду.

Банки повідомляли про дефіцит долара США. Вже тоді національна валюта обвалилася на 40%, інформує Центр економічної стратегії. Проте Ліван все ще страждає від фінансової та економічної кризи. 

До першої п'ятірки найслабших валют світу також входять: 

  • Іранський ріал.

  • В'єтнамський донг.

  • Лаоський кіп.

  • Леоне Сьєрра-Леоне. 