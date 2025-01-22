Самая дешевая валюта мира: в какой стране доллар подорожал почти на 500%

Ливан – это страна на Ближнем Востоке, которая граничит с Сирией и Израилем. Страна известна сложной политической и экономической ситуациями. Кроме того, национальная валюта Ливана на сегодня является самой слабой в мире.

Самая дешевая валюта мира

По состоянию на 22 января 2025 года самой дешевой валютой в мире является ливанский фунт. Эта валюта сохраняет свое место среди "лидеров" рейтинга уже в течение нескольких лет. Об этом сообщает 24 Канал.

Интересно Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами: как отреагировали китайские акции

Курс доллара колеблется на уровне 89 564 ливанских фунта, по данным Google Финансы. В годовом исчислении доллар подорожал почти на 500% относительно национальной валюты Ливана.

На ливанский фунт давит несколько факторов. Среди них выделяют следующие:

Высокий уровень инфляции в Ливане.

Политическая нестабильность.

Сложная экономическая ситуация.

Напомним, что, что в 2019 году страну всколыхнул масштабный банковский кризис. Кредиторы были вынуждены закрыться на две недели, оказавшись в центре экономического и финансового спада.



Банки сообщали о дефиците доллара США. Уже тогда национальная валюта обвалилась на 40%, информирует Центр экономической стратегии. Однако Ливан все еще страдает от финансового и экономического кризиса.

В первую пятерку самых слабых валют мира также входят: