Найдешевша валюта світу
Станом на 22 січня 2025 року найдешевшою валютою у світі є ліванський фунт. Ця валюта збірігає своє місце серед "лідерів" рейтингу уже протягом кількох років. Про це повідомляє 24 Канал.
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Курс долара коливається на рівні 89 564 ліванських фунта, за даними Google Фінанси. У річному розрахунку долар подожчав майже на 500% щодо національної валюти Лівану.
На ліванський фунт тисне декілька факторів. Серед них виділяють такі:
- Високий рівень інфляції в Лівані.
- Політична нестабільність.
- Складна економічна ситуація.
Нагадаємо, що у 2019 році країну сколихнула маштабна банківська криза. Кредитори були вимушені закритися на два тижні, опинившись в центрі економічного та фінансового спаду.
Банки повідомляли про дефіцит долара США. Вже тоді національна валюта обвалилася на 40%, інформує Центр економічної стратегії. Проте Ліван все ще страждає від фінансової та економічної кризи.
До першої п'ятірки найслабших валют світу також входять:
Іранський ріал.
В'єтнамський донг.
Лаоський кіп.
Леоне Сьєрра-Леоне.