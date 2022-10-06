Індія за рік витратила майже 100 мільярдів доларів на план, який зазнав краху: що сталося

За останній рік Індія витратила мільярди доларів на підтримку своєї національної валюти – рупії. Що з цього вийшло – читайте далі.

Політика щодо підтримки індійської рупії не допомогла втримати валюту від рекордного обвалу проти долара США, який зафіксували наприкінці вересня 2022 року.

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Що відбувається з рупією та валютними резервами Індії

За даними індійського банку, обсяг валютних резервів країни станом на 16 вересня складав 545,7 мільярда доларів, що є найнижчим рівнем з жовтня 2020 року. За тиждень до цього ця йшлося про суму у 550,8 мільярда доларів. Тоді як роком раніше резерви Індії складали 642,45 мільярда доларів.

Таким чином, минулого року Індія витратила приблизно 100 мільярдів доларів на підтримку рупії. Водночас головний економіст ICRA в Нью-Делі Адіті Наяр також прокоментувала ситуацію з обсягами резервів. Зокрема, вона виділила кілька факторів впливу:

інтервенція – втручання в роботу економічного сектору країни;

дефіцит платіжного балансу;

переоцінка резервів, що зберігаються в інших валютах щодо долара США (з початку 2022 року американська валюта суттєво зміцнила позиції на ринку).

У результаті індійська валюта впала до рекордного мінімуму на рівні 81 рупії за долар. На той момент, з початку року рупія також ослабла до американської валюти на 8%. Долар цьогоріч досягнув нового максимуму за 20 років, тоді як Федеральний резерв повідомив про триваліший ніж очікували цикл посилення монетарної політики.

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– заявив у липні глава банку, підтвердивши використання валютних резервів для стабілізації грошової одиниці.

Загалом ці дані стали публічними після того, як центральний банк Індії запровадив потужний захист за останні кілька тижнів, щоб заспокоїти побоювання ринку щодо подальших втрат валюти. Зниження курсу рупії також викликає занепокоєння через такі аспекти як:

вплив на інфляцію,

зовнішній борг,

прибутки компаній.

Водночас економісти з Kotak Mahindra Bank очікують, що надалі центробанк буде діяти більш розсудливо у другій половині поточного фіскального року. На момент створення цього матеріалу, курс в Індії один долар коштує 81,88 рупії, інформує The Economic Times.