Индия за год потратила почти 100 миллиардов долларов на план, потерпевший крах: что произошло

За последний год Индия потратила миллиарды долларов на поддержку своей национальной валюты – рупии. Что из этого вышло – читайте дальше.

Политика поддержки индийской рупии не помогла удержать валюту от рекордного обвала против доллара США, который зафиксировали в конце сентября 2022 года.

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Что происходит с рупией и валютными резервами Индии

По данным индийского банка, объем валютных резервов страны на 16 сентября составлял 545,7 миллиарда долларов, что является самым низким уровнем с октября 2020 года. За неделю до этого речь шла о сумме в 550,8 миллиарда долларов. В то время как годом ранее резервы Индии составляли 642,45 миллиарда долларов.

Таким образом, в прошлом году Индия потратила около 100 миллиардов долларов на поддержку рупии. В то же время, главный экономист ICRA в Нью-Дели Адити Наяр также прокомментировала ситуацию с объемами резервов. В частности, она выделила несколько факторов влияния:

интервенция – вмешательство в работу экономического сектора страны;

дефицит платежного баланса;

переоценка резервов, хранящихся в других валютах по отношению к доллару США (с начала 2022 года американская валюта существенно укрепила позиции на рынке).

В результате индийская валюта упала до рекордного минимума на уровне 81 рупии за доллар. К тому моменту, с начала года рупия также ослабла к американской валюте на 8%. Доллар в этом году достиг нового максимума за 20 лет, тогда как Федеральный резерв сообщил о более длительном, чем ожидали цикле усиления монетарной политики.

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– заявил в июле глава банка, подтвердив использование валютных резервов для стабилизации денежной единицы.

В целом эти данные стали публичными после того, как центральный банк Индии ввел мощную защиту за последние несколько недель, чтобы успокоить опасения рынка по поводу дальнейших потерь валюты. Снижение курса рупии также вызывает беспокойство из-за таких аспектов как:

влияние на инфляцию,

внешний долг,

доходы компаний.

В то же время экономисты из Kotak Mahindra Bank ожидают, что в дальнейшем центробанк будет действовать благоразумнее во второй половине текущего фискального года. На момент создания этого материала, курс в Индии один доллар стоит 81,88 рупии, информирует The Economic Times.