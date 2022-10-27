Єгипет планує кардинально змінити валютний сектор країни: що це означає для долара

В Єгипті заявили про створення нового індикатора для внутрішнього валютного ринку. Чому в одній з найвідоміших країн Африки прагнуть реалізувати цей план – читайте далі.

У серпні 2022 року у Єгипті призначили нового очільника центрального банку. Ним став Хасан Абдалла, який на економічній конференції розповів про подальші плани.

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Єгипет не хоче залежати від долара США

Зокрема, банкір повідомив, що центробанк Єгипту працює над запровадженням валютного хеджування (спроба зменшити вплив валютних коливань на ефективність інвестицій) та завершив роботу з ф'ючерсними контрактами. Це є частиною модернізації системи торгівлі валютою в країні.

У 2022 році долар США суттєво зміцнив свої позиції на ринку. Стратеги з Morgan Stanley попередили, що підвищення курсу долара створює "неспроможну ситуацію" для більш ризикованих активів, що може закінчитися фінансовою чи економічною кризою.

Також у Єгипті працюють над новим валютним індикатором, в основі якого будуть кілька іноземних валют й можливо золото. Цей крок, в тому числі пояснюють прагненням переконати людей що єгипетський фунт не має залежати від долара США.

Я говорю не про ціну, а про ідею. Америка не є моїм основним торговим партнером. Я не знаю чому люди завжди зациклені на доларі,

– заявив глава центробанку в Єгипті.

За його словами, частиною успіху буде зміна культури та ідеї, що нацвалюта Єгипту прив'язана до долара США. Банкір підкреслив, що єгипетський фунт за останні місяці зміцнив свої позиції стосовно євро, британського фунта та турецької ліри, проте "люди всього цього не бачать".

Що відомо про динаміку валюти Єгипту

Цікаво, що протягом 18 місяців курс національної валюти був фактично зафіксований на рівні 15,70 фунта за долар. Проте війна Росії проти України спровокувала втрату мільярдів доларів всього за кілька тижнів.

У результаті банк ухвалив рішення про послаблення нацвалюти. З березня 2022 року Єгипет веде переговори з Міжнародним валютним фондом про фінансову підтримку. Проте організація вже давно закликає офіційний Каїр прийняти більш гнучкий обмінний курс для валют. На момент створення цього матеріалу, курс зупинився на рівні 23,02 фунта за долар, згідно з XE.