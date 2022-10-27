Египет планирует кардинально изменить валютный сектор страны: что это значит для доллара

В Египте заявили о разработке нового индикатора для внутреннего денежного рынка. Почему в одной из известнейших стран Африки стремятся реализовать этот план – читайте дальше.

В августе 2022 года в Египте был назначен новый глава центрального банка страны. Им стал Хасан Абдалла, который на экономической конференции рассказал о дальнейших планах.

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Египет не хочет зависеть от доллара США

В частности, банкир сообщил, что центробанк Египта работает над введением валютного хеджирования (попытка снизить влияние валютных колебаний на эффективность инвестиций) и завершил работу с фьючерсными контрактами. Это часть модернизации системы торговли валютой в стране.

В 2022 году доллар США существенно усилил свои позиции на рынке. Стратеги из Morgan Stanley предупредили, что повышение курса доллара создает "несостоятельную ситуацию" для более рискованных активов, что может закончиться финансовым или экономическим кризисом.

Также в Египте работают над новым валютным индикатором, в основе которого будут несколько иностранных валют и возможно золото. Этот шаг, в том числе объясняющий стремлением убедить людей, что египетский фунт не должен зависеть от доллара США.

Я говорю не о цене, а об идее. Америка не является моим основным торговым партнером. Я не знаю почему люди всегда зациклены на долларе,

– заявил глава центробанка в Египте.

По его словам, частью успеха будет смена культуры и идеи, что нацвалюта Египта привязана к доллару США. Банкир подчеркнул, что египетский фунт за последние месяцы укрепил свои позиции по отношению к евро, британскому фунту и турецкой лире, однако "люди всего этого не видят".

Что известно о динамике валюты Египта

Интересно, что в течение 18 месяцев курс национальной валюты был фактически зафиксирован на уровне 15,70 фунта за доллар. Однако война России против Украины спровоцировала потерю миллиардов долларов всего за несколько недель.

В результате банк принял решение о послаблении нацвалюты. С марта 2022 года Египет ведет переговоры с Международным валютным фондом о финансовой поддержке.

Однако организация уже давно призывает официальный Каир принять более гибкий обменный курс для валют. На момент создания этого материала, курс остановился на уровне 23,02 фунта за доллар, согласно XE.