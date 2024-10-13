Які банкноти злотого більше не в обігу

Офіційна валюта Польщі – це злотий. У 1995 році влада країни провела масштабну грошову реформу, пише InPoland. Зокрема, йдеться про деномінацію, яка була спрямована на боротьбу з інфляцією в країні.

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Відтак старі купюри злотого з великими номіналами поступово вилучали з обігу. Йдеться про номінали, які сягали мільйонів. Останні банкноти з номіналом 1 і 2 мільйони злотих вивели з обігу та втратили статус законного платіжного засобу 1 січня 1997 року.

Опісля розрахунки в Польщі здійснюються виключно новими злотими, які почали вводитися в обіг з 1995 року. Цікаво, що друкувати купюри нового зразка почали у 1994 році. До нових злотих відносять купюри номіналом 10, 20, 50, 100 і 200 злотих. На сьогодні найбільша купюра у Польщі – це 500 злотих. Її випустили та ввели в обіг у 2017 році.

Нагадаємо, що у Польщі купити або продати іноземні валюти можна в обмінниках та банках. Проте купюри повинні бути в належному стані для обміну.