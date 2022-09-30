Юань слабшає: як держбанки Китаю планують рятувати нацвалюту

Китай планує стримати падіння юаня, продаючи долари. Центробанк попросив держбанки підготуватись до продажу доларів та купівлі юанів на офшорних ринках.

Порятунок юаня

Передбачається, що одночасний продаж долара та купівля юаня може допомогти китайській нацвалюті, яка може наблизитись до найбільшого падіння з 1994 року. Одне з джерел Reuters заявило, що масштаб раунду продажу долара для захисту слабкого юаня буде досить великим.

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Відтак держбанкам було доручено попросити свої офшорні відділення в Гонконгу, Нью-Йорку та Лондоні переглянути свої активи в офшорних юанях і переконатися, що резерви в доларах готові до використання.

Як відреагував курс

, що у 2022 році вона вже втратила понад 11% відносно долара.

Вчора, 29 вересня, після цієї новини в китайський офшорний юань одразу знизився на близько 200 пунктів перед останньою торгівлею на рівні 7,1849 за долар станом на 12:35 за київським часом. Це є досить показовим, адже курс офшорного юаня такий самий, як і звичайного.

План інтервенції передбачав перш за все використання доларових резервів державних кредиторів. Але загальний обсяг продажу долара ще належить визначити, оскільки курс юаня значною мірою залежить від курсу долара та посилення Федеральної резервної системи США

Китай витратив 1 трильйон доларів своїх офіційних валютних резервів, щоб підтримати нацвалюту після одноразової девальвації на 2% у 2015 році, яка розбурхала світові фінансові ринки.