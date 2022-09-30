Спасение юаня
Предполагается, что одновременная продажа доллара и покупка юаня может помочь китайской нацвалюте, которая может приблизиться к наибольшему падению с 1994 года. Один из источников Reuters заявил, что масштаб раунда продажи доллара для защиты слабого юаня будет достаточно велик.
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Госбанкам было поручено попросить свои оффшорные отделения в Гонконге, Нью-Йорке и Лондоне пересмотреть свои активы в оффшорных юанях и убедиться, что резервы в долларах готовы к использованию.
Как отреагировал курс
Вчера, 29 сентября, после этой новости в китайский оффшорный юань сразу снизился на около 200 пунктов перед последней торговлей на уровне 7,1849 за доллар по состоянию на 12:35 по киевскому времени. Это довольно показательно, ведь курс оффшорного юаня такой же, как и обычного.
План интервенции предусматривал, прежде всего, использование долларовых резервов государственных кредиторов. Но общий объем продажи доллара еще предстоит определить, поскольку курс юаня в значительной степени зависит от курса доллара и усиления Федеральной резервной системы США.