Плани центробанку Китаю щодо курсу юаня

Народний банк Китаю має на меті зберігати курс юаня стабільним. Річ у тому, що офіційний Пекін має на меті рішуче запобігати ризикам надмірного зростання обмінного курсу юаня. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Повідомляють, що китайський центральний банк збільшить обсяги операцій з купівлі – продажу казначейських облігацій і забезпечить надійне середовище ліквідності для випуску державних облігацій.

На момент створення цього матеріалу, курс долара щодо китайської валюти торгується на рівні 7,27 юаня. Долар подорожчав під час сьогоднішніх торгів на 0,74%, за даними Google Фінанси. Тоді як за останні 6 місяців американська валюта зміцнила свої позиції щодо юаня на 0,31%, а з початку року – на 2,91%.

Нагадаємо, що на початку грудня юань обвалився до найнижчого рівня з листопада 2023 року. Йдеться про курс на рівні 7,29 юаня за долар. Це була реакція китайської валюти на заяви Дональда Трампа про намір запровадити нові тарифи на імпорт з Китаю з приходом на посаду.