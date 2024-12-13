Китай спровокував обвал на фондових ринках Азії

Акції на фондових ринках в Азії зафіксували спад, оскільки після китайської економічної конференції все ще відсутньо багато деталей щодо подальшої політики країни та її нових заходів, які пов'язані з економікою. Це розчарувало деяких трейдерів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Водночас апетит до ризику на ринку був стриманий, оскільки на наступному тижні важливе засідання проведе Федеральна резервна система США, на якому мають ухвалити рішення щодо потенційного зниження процентних ставок.

На цьому фоні Індекс азійських акцій впав на 0,5%. Зокрема, цінні папери в Китаї та Гонконзі зафіксували спад на початку торгової сесії. Паралельно впав в ціні й Індекс S&P 500, до якого входять акції найбільших за капіталізацією компанії США. Цей показник знизився на 0,5%. Річ у тому, що трейдери враховували більшу, ніж прогнозували, кількість заявок на допомогу з безробіття на фоні надто високих даних про ціни виробників.

Також варто врахувати, що днем раніше падали в ціні японські та австралійські акції. Цінні папери дешевшали, оскільки розпродаж на Волл-Стріт вдарив по акціях та державних облігаціях.