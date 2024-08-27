Країни ЄС, які не використовують євро: чи може змінитися ситуація у майбутньому

До Євросоюзу на сьогодні входить 27 країн, але лише 20 з них офіційно перейшли на євро. Про країни, які досі використовують національні валюти, – далі у тексті.

Які країни ЄС використовують національні валюти замість євро

Згідно з офіційними даними, свої валюти продовжують використовувати 7 країн, які є у складі ЄС. Серед цього переліку є Болгарія, яка у 2025 році офіційно перейде на євро, відмовившись від лева. Відповідне рішення ухвалили місцеві законодавці.

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Натомість Швеція, Данія, Польща, Чехія, Угорщина та Румунія досі зберегли свої національні валюти. При цьому кожна з цих країн має власні плани щодо використання євро:

Зокрема, у квітні 2024 року на сьогодні уже колишній очільник Мінфіну Польщі Анджей Доманський заявив, що країна після 20 років членства в ЄС не готова до переходу на євро. Мовляв, це невиправдано. Крім того, він додав, що власна національна валюта – злотий – допомогла Польщі уникнути рецесії під час світової фінансової кризи та пережити інші потрясіння, пише "Європейська правда";

На початку поточного року президент Чехії Петр Павел у першій своїй новорічній промові на посаді заявив, що країна "має довести до кінця перехід на спільну європейську валюту". Національна валюта країни – це чеська крона. Чехія у 2024 році святкує двадцятиліття членства в ЄС, інформує "Радіо Свобода".

Торік у Румунії заявили про намір пришвидшити перехід на євро – до 2026 року. Це на три роки раніше, ніж передбачає поточний план приєднання до єврозони, згідно з даними Euractive. Офіційна валюта в країні – це румунський лей;

У 2023 році очільник центробанку Угорщини повідомив, що до 2030 року не варто розглядати опцію переходу на євро. За його словами, якщо це зробити до того, економіка країни буде відповідним чином підготовлена, то результати будуть невтішними, пише Reuters. Водночас регулятор додав, що країна зобов'язана перейти на євро.

Швеція, згідно з офіційним сайтом Європейської комісії, наразі немає крайнього терміну щодо запровадження євро. Проте у 2023 році у країні виникла дискусія щодо запровадження євро, адже швацька крона фіксувала серйозні втрати на ринку, пише Bloomberg.

Данія – це єдина країна, яка не зобов'язана після вступу в ЄС відмовлятися від національної валюти. Річ у тому, що влада країни домовитися про відмову від євро на користь данської крони.

Цікава деталь! Євро запровадили у 1999 році, аби замінити екю. В обіг єдину валюту країн Єврозони ввели у 2002 році.

Нагадаємо, що держави, які перейшли на євро, входять до складу Єврозони – валютного союзу з 20 держав-членів Європейського Союзу, які прийняли євро як свою національну валюту та єдиний законний платіжний засіб.