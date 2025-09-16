З початку року євро відчутно подорожчав. Загалом він зріс на орієнтовно 14%. Вчора євровалюта встановила новий рекорд.

Як змінився курс євро?

У вівторок євро піднявся до найвищого рівня з початку липня, збільшившись на 0,3%. Ця євровалюта сягнула 1,1791 долара, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Попит підтримується очікуваннями того, що ЄЦБ не знижуватиме ставки далі, оскільки ФРС, як вважається, готова розпочати цикл послаблення. Перспектива трьох повних знижень ставки ФРС на 25 базисних пунктів до кінця року посилює привабливість єдиної європейської валюти,

– зазначає видання.

Новий максимум євро показує, що ця валюта сягнула найсильнішого рівня з вересня 2021 року. Також з'являється імовірність подальшого зростання. Себто, євро може сягнути 1,20 долара.

Зверніть увагу! Стратеги Morgan Stanley кажуть, що для євро все ще простір для зростання. Особливо на фоні "позиції" долар перед рішенням ФРС.

Що відбувається з курсом євро в Україні?