С начала года евро ощутимо подорожал. В целом он вырос на ориентировочно 14%. Вчера евровалюта установила новый рекорд.

Как изменился курс евро?

Во вторник евро поднялся до самого высокого уровня с начала июля, увеличившись на 0,3%. Эта евровалюта достигла 1,1791 доллара, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Спрос поддерживается ожиданиями того, что ЕЦБ не будет снижать ставки дальше, поскольку ФРС, как считается, готова начать цикл ослабления. Перспектива трех полных снижений ставки ФРС на 25 базисных пунктов до конца года усиливает привлекательность единой европейской валюты,

– отмечает издание.

Новый максимум евро показывает, что эта валюта достигла самого сильного уровня с сентября 2021 года. Также появляется вероятность дальнейшего роста. То есть, евро может достичь 1,20 доллара.

Обратите внимание! Стратеги Morgan Stanley говорят, что для евро все еще пространство для роста. Особенно на фоне "позиции" доллара перед решением ФРС.

Что происходит с курсом евро в Украине?