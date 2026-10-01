Євро у вересні істотно здешевшав

Як повідомляє агентство Reuters, у вересні євро втратив майже 2,5% своєї вартості. Це стало найбільшим місячним падінням валюти з липня 2025 року, а поточний курс зупинився на рівні 1,1299 долара.

Європейська валюта також послабила свої позиції щодо японської єни та швейцарського франка. Водночас прибутковість державних облігацій Франції, яка потерпає від фінансової нестабільності, підскочила до найвищого рівня за останні 14 років.

Зверніть увагу! Додатковий тиск на економіку створює політична невизначеність у Європі. Інвесторів турбують майбутні вибори у Франції та зростання впливу ультраправих партій у Німеччині, що послаблює позиції чинного уряду.

Чому долар продовжує зростати

На тлі проблем у Європі американська валюта демонструє впевнене зростання шостий квартал поспіль. Це найдовший період зміцнення долара з 2022 року, що значною мірою зумовлено підвищенням дохідності казначейських облігацій США.

Зараз долар демонструє більшу чутливість до ситуації з десятирічними казначейськими облігаціями, ніж до очікувань щодо наступного підвищення ставки Федеральною резервною системою,

– пояснив керівник відділу валютних стратегій National Australia Bank Рей Атрілл.

Експерт додав, що поки прибутковість американських цінних паперів зростає, це продовжуватиме підтримувати курс долара на світовому ринку.

Енергетична криза та інфляція

Хоча інфляція у США в серпні виявилася нижчою за очікування, різке зростання цін у єврозоні залишається серйозною загрозою. Висока вартість енергоносіїв продовжує негативно впливати на глобальну економіку.

Цей ризик для економічного зростання постійно нависає над євро,

– зазначила керівниця відділу валютних стратегій банку Rabobank Джейн Фолі.

За її словами, Європейський центральний банк одним із перших почав підвищувати відсоткові ставки, щоб стримати ціни. "Однак євро так і не зміг набрати обертів через те, що Європа залишається імпортером енергоресурсів, а попереду ще й політичні виклики", – підсумувала аналітикиня.

Паралельно з падінням євро, європейські фондові ринки також зазнали значних втрат. Глобальні ринки облігацій у вересні пережили найбільше місячне падіння за останні роки через погіршення державних фінансів та зростання інфляції у світі.

До речі, валютний ринок України входить у новий місяць без різких змін, однак тиск на гривню нікуди не зникає. На курс і далі впливають попит на іноземну валюту, обсяги інтервенцій регулятора, а також загальна ситуація в економіці та енергетичному секторі.