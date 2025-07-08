Євро наближається до максимуму: як тарифи Трампа вплинули на валюту ЄС

Євросоюз і США наближаються до попередньої торговельної угоди, яка може тимчасово знизити напруженість між сторонами. На цьому тлі євро зміцнився до максимуму майже за чотири роки.

Який курс євро

У вівторок, 8 липня, курс євро перевищив позначку 1,17 долара. Таким чином валюта ЄС наблизилася до найвищого рівня з серпня 2021 року, пише 24 Канал з посиланням на Trading Economics.

Дивіться також Трамп посилює торгову війну: як відреагували ринки

Чому зростає курс євро

Євро зростає на тлі зниження торгової напруженості між США та ЄС. Як зазначається, Вашингтон запропонував угоду, яка передбачає збереження базового мита у розмірі 10% з винятками для важливих секторів економіки, таких як авіабудівництво.

Важливо! Наразі невідомо, чи готові США поширити ці винятки на політично чутливі галузі: автопром, металургію, фармацевтику та алюмінієву промисловість, попри наполегливі прохання з боку ЄС.

ЄС розраховує укласти попередню угоду зі США вже цього тижня, щоб зафіксувати мито у розмірі 10% до закінчення останнього терміну 1 серпня.

Тим часом Євросоюз оголосив про підготовку мит на низку американських товарів у відповідь на чинні тарифи США на метали.

Примітно! Представники ЄС попередили, що у разі зриву угоди можуть бути введені додаткові заходи, включаючи експортний контроль та обмеження доступу американських компаній до державних контрактів.