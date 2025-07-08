Які мита запровадив Трамп

У понеділок, 7 липня, президент США Дональд Трамп ввів 25% тарифи проти двох найближчих союзників США — Японії та Південної Кореї. Аналогічні мита будуть введені на товари з Тунісу, Малайзії та Казахстану, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Рішення про запровадження додаткових тарифів з 1 серпня також торкнулося:

Південної Африки, Боснії і Герцеговини – 30%;

Індонезії – 32%;

Сербії та Бангладешу – 35%;

Камбоджі та Таїланду – 36%;

Лаосу і М'янми – 40%.

У листах, направлених до цих 14 країн, Трамп допустив можливість додаткових переговорів, але попередив: будь-які відповідні заходи спричинять дзеркальну реакцію з боку США.

Якщо ви вирішите підвищити свої мита – на скільки б не вирішили, – ця цифра буде додана до наших 25%,

– йдеться в листах, адресованих Японії та Південній Кореї.

Нові мита набудуть чинності з 1 серпня і, що важливо, не будуть комбінуватися з уже чинними галузевими тарифами, наприклад на автомобілі, сталь і алюміній.

На питання, чи є ця дата остаточною, Трамп відповів, що вона жорстка, але не на 100%.

Якщо вони зателефонують і запропонують інший підхід, ми готові розглянути це,

– додав президент США.

За словами колишнього торгового представника США Венді Катлер, рішення Трампа ввести підвищені тарифи проти двох найближчих союзників – Японії та Південної Кореї – викликає жаль, але надія на дипломатичний прорив ще є.

Як відреагували в Японії та Південній Кореї

Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба зазначив, що досягнуто певного прогресу в спробах не допустити зростання тарифів до 35%, як раніше погрожував ввести Трамп.

Ми отримали пропозицію від США негайно розпочинати переговори у зв'язку з новим терміном – 1 серпня. Залежно від реакції Японії зміст листа може бути переглянутий,

– заявив Ісіба.

Південна Корея повідомила, що планує активізувати торговельні переговори з США і наполягати на збереженні або зниженні чинних пільг на експорт автомобілів і сталі.

Чи введуть мита проти Китаю

У Китаю є час до 12 серпня на досягнення угоди з Білим домом, щоб уникнути відновлення обмежень з боку Трампа. У вівторок, 8 липня, Китай попередив США, що відновлення тарифів на китайські товари може спричинити відповідні заходи.

Важливо! В'єтнам і Китай домовилися активізувати торговельне та інвестиційне співробітництво в ході зустрічі на саміті БРІКС в Бразилії.

Трамп також пригрозив країнам, що беруть участь у саміті БРІКС, додатковими 10-відсотковими митами, якщо вони проводитимуть "антиамериканську" політику. До блоку входять, зокрема, Бразилія, Росія, Індія та Китай.

Як відреагували ринки

Американський фондовий ринок відреагував зниженням: індекс S&P втратив близько 0,8% до закриття торгів. Однак в Азії ринки виявилися більш стійкими – японський Nikkei відіграв ранкові втрати, а південнокорейський індекс підскочив на 1,8%.

Ми побачимо чимало нестабільності, оскільки найближчим часом буде з'являтися все більше подібних листів і переговори щодо мит вийдуть на перший план напередодні крайнього терміну 1 серпня,

– зазначив Тапас Стрікленд, глава відділу ринкової економіки в National Australia Bank.

Важливо! Міністр фінансів США Скотт Бессент, у понеділок, 7 липня, повідомив, що в найближчі 48 годин очікується кілька нових торгових заяв.