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Фінанси Курс валют Долар пішов униз: яким буде офіційний курс валюти 15 червня
12 червня, 16:22
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Долар пішов униз: яким буде офіційний курс валюти 15 червня

Дарина Пшенична

Нацбанк встановив офіційний курс валюти на понеділок, 15 червня. Наступний тиждень для долара почнеться з подешевшання.

Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 12 червня торгувався по 44,92 гривні, тобто ціна американської валюти зменшилася на 5 копійок проти 11 червня. Офіційний курс євро становив 51,83 гривні, отже його ціна теж зменшилася, але на 6 копійок, повідомляє Нацбанк.

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А от 15 червня курс валюти буде таким:

  • долар – 44,81 гривні (-11 копійок);
  • євро – 51,85 гривні (+2 копійки).

 

Курс долара на готівковому ринку

Нагадаємо, ще станом на обід 12 червня курс долара на готівковому ринку становив:

  • у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,60 гривні, а продаж – по 45,12 гривні;
  • на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,85 гривні, а продаж – по 44,90 гривні;
  • в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,52 гривні, а продаж – по 44,89 гривні.

Курс євро на готівковому ринку

А от курс євро станом на обід 12 червня був таким:

  • у банках – купівля в середньому була по 51,67 гривні, а продаж – по 52,23 гривні;
  • на чорному ринку – купівля в середньому була по 52 гривні, а продаж – по 52,20 гривні;
  • в обмінниках – купівля в середньому була по 51,85 гривні, а продаж – по 52,27 гривні.

Що буде з курсом долара в червні?

Як пояснив для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий протягом першого місяці літа ситуація на валютному ринку буде в стані "контрольованої мінливості". Тобто без різких чи суттєвих змін. 

Зокрема експерт спрогнозував, що курс долара у червні може коливатись від 43,80 до 44,80 гривні. А євро буде на рівні 51 – 52 гривень.

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