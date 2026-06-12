12 червня, 16:22
Долар пішов униз: яким буде офіційний курс валюти 15 червня
Нацбанк встановив офіційний курс валюти на понеділок, 15 червня. Наступний тиждень для долара почнеться з подешевшання.
Офіційний курс валюти в Україні
Офіційний курс долара США 12 червня торгувався по 44,92 гривні, тобто ціна американської валюти зменшилася на 5 копійок проти 11 червня. Офіційний курс євро становив 51,83 гривні, отже його ціна теж зменшилася, але на 6 копійок, повідомляє Нацбанк.
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А от 15 червня курс валюти буде таким:
- долар – 44,81 гривні (-11 копійок);
- євро – 51,85 гривні (+2 копійки).
Курс долара на готівковому ринку
Нагадаємо, ще станом на обід 12 червня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,60 гривні, а продаж – по 45,12 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,85 гривні, а продаж – по 44,90 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,52 гривні, а продаж – по 44,89 гривні.