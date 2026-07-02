Долар і євро для українців знову подорожчали – який курс валюти в обмінниках

У четвер, 2 липня, офіційний курс долара в Україні становить 44,76 гривні, тоді як євро – 50,97 гривні. Однак купівля іноземної готівки обійдеться громадянам дещо дорожче.

Який курс валюти в банках

Станом на ранок 2 липня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 44,60 гривні (+9 копійок), а продаж по 45,07 гривні (+5 копійок).

(+9 копійок), а продаж по (+5 копійок). Купівля євро проходить по 50,81 гривні (+6 копійок), а продаж – по 51,44 гривні (+5 копійок).

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Що з вартістю валюти на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,81 гривні (+6 копійок), а продаж – по 44,91 гривні (+11 копійок).

(+6 копійок), а продаж – по (+11 копійок). Натомість купівля євро проходить по 51,20 гривні (-1 копійка), а продаж – по 51,38 гривні (+3 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 44,39 гривні (+11 копійок), а продають – по 44,86 гривні (без змін).

(+11 копійок), а продають – по (без змін). Євро купують по 50,91 гривні (+11 копійок), а продають – по 51,56 гривні (+4 копійки).

Нафта продовжує дешевшати на тлі непрямих переговорів між США та Іраном, що послабили побоювання щодо перебоїв із постачанням сировини. Якщо ця тенденція збережеться, вона може вплинути й на поведінку українських імпортерів пального, які є одними з найбільших покупців валюти на міжбанку.

Відтак їхній попит на долар може знизитися, а разом із ним – і тиск на ринок, який Нацбанк зазвичай згладжує інтервенціями.