На початку нового тижня курс долара в обмінниках змінився

У понеділок, 29 червня, офіційний курс долара в Україні становить 44,85 гривні, тоді як євро зросло до 51,13 гривні. Як змінилися ціни на готівку в банках та обмінниках – читайте далі.

Який курс валюти в банках?

Станом на ранок 29 червня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 44,59 гривні (-4 копійки), а продаж по 45,09 гривні (без змін).

(-4 копійки), а продаж по (без змін). Купівля євро проходить по 50,85 гривні (-2 копійки), а продаж – по 51,52 гривні (+2 копійки).

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Що з вартістю валюти на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,93 гривні , а продаж – по 44,96 гривні .

, а продаж – по . Натомість купівля євро проходить по 51,36 гривні, а продаж – по 51,50 гривні.

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 44,39 гривні (+17 копійок), а продають – по 45 гривень (+4 копійки).

(+17 копійок), а продають – по (+4 копійки). Євро купують по 50,95 гривні (+9 копійок), а продають – по 51,82 гривні (без змін).

Попри напружене інформаційне тло та пильну увагу експертів до валютного ринку, підстав для серйозного занепокоєння наразі немає. Передусім це пояснюють тим, що Нацбанк має достатньо інструментів, аби за потреби оперативно реагувати на зміни ситуації та врівноважувати попит і пропозицію на міжбанку.

Щоправда, найближчим часом позитивно вплинути може поступове зниження напруги на Близькому Сході – через зміну поведінки імпортерів пального.