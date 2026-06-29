Каков курс валюты в банках?

По состоянию на утро 29 июня, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем 44,59 гривны (-4 копейки), а продажа – 45,09 гривны (без изменений).

(-4 копейки), а продажа – (без изменений). Покупка евро осуществляется по 50,85 гривны (-2 копейки), а продажа — по 51,52 гривны (+2 копейки).

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Что с курсом валюты на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит 44,93 гривны , а продажа – 44,96 гривны .

, а продажа – . В свою очередь, покупка евро осуществляется по 51,36 гривны, а продажа – по 51,50 гривны.

Какой курс в обменных пунктах?

По данным finance.ua, обменники покупают доллары в среднем по 44,39 гривны (+17 копеек), а продают – по 45 гривен (+4 копейки).

(+17 копеек), а продают – по (+4 копейки). Евро покупают по 50,95 гривны (+9 копеек), а продают – по 51,82 гривны (без изменений).

Несмотря на напряженный информационный фон и пристальное внимание экспертов к валютному рынку, оснований для серьезного беспокойства пока нет. Прежде всего это объясняют тем, что у Нацбанка есть достаточно инструментов, чтобы при необходимости оперативно реагировать на изменения ситуации и уравновешивать спрос и предложение на межбанке.

Правда, в ближайшее время положительное влияние может оказать постепенное снижение напряженности на Ближнем Востоке – из-за изменения поведения импортеров топлива.