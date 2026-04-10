Після Великодня: яким буде офіційний курс валют 13 квітня
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 13 квітня. Ціна долара змінилася лише на 1 копійку, тоді як євро здорожчав на 11 копійок.
Який офіційний курс валют?
Офіційний курс долара США 10 квітня торгується по 43,46 гривні. Тобто ціна американської валюти зросла на 9 копійок проти 9 квітня. Офіційний курс євро становить 50,79 гривні, отже його ціна збільшилась на 4 копійки, повідомляє Нацбанк.
Дивіться також Долар прямує до найбільшого тижневого падіння з січня через ситуацію на Близькому Сході
А от 13 квітня курс валют буде таким:
- долар – 43,45 гривні (-1 копійка);
- євро – 50,90 гривні (+11 копійок).
Який курс долара на готівковому ринку?
Нагадаємо, ще станом на ранок 10 квітня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,24 гривні, а продаж – по 43,76 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,54 гривні, а продаж – по 43,59 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,72 гривні, а продаж – по 43,61 гривні.
Який курс євро на готівковому ринку?
А от курс євро станом на ранок 10 квітня був таким:
- у банках – купівля в середньому була по 50,50 гривні, а продаж – по 51,20 гривні;
- на чорному ринку – купівля у середньому була по 50,70 гривні, а продаж – по 50,98 гривні;
- в обмінниках – купівля в середньому була по 50,50 гривні, а продають – по 51,13 гривні.
Якою буде ситуація на валютному ринку протягом другого кварталу 2026 року?
У коментарі для 24 Каналу Сергій Мамедов розповів, що ситуація на ринку валюти з квітня до червня включно не матиме різких потрясінь. Зокрема завдяки політиці "керованої гнучкості" від НБУ.
Водночас через нестабільність на ринку енергоносіїв може послабитись гривня – від 3,2% до 4%. Зокрема експерт спрогнозував, що курс долара у другому кварталі 2026 року буде на рівні від 44 гривень до 45,5 гривень. А щодо європейської валюти орієнтовний курс складає 51 – 52.5 гривні.
Зокрема Мамедов порадив українцям не скуповувати панічно валюту. Як раніше розповів Тарас Лєсовий із підготовкою до Великодня може зрости попит до пропозиції валюти. Однак ситуація контрольована, а єдине, що може бути – обмінники опустять показник купівлі долара до 43,5 – 43,75 гривні, як "великодній ефект".