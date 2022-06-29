Євро та злотий подорожчали: курс валют на 29 червня

Національний банк України встановив новий офіційний курс валют на 29 червня. Євро та польський злотий зросли в ціні, а фунт стерлінгів подешевшав.

Офіційний курс валют

У середу, 29 червня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 30,92 гривні за євро, що всього на 1 копійку більше, ніж днем раніше.

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Польський злотий теж несуттєво подорожчав і коштує 6,59 гривні за злотий. Це на 2 копійки більше, ніж у вівторок. Британський фунт стерлінгів навпаки подешевшав – на 7 копійок. Відтак один фунт коштує 35,79 гривні.

Нагадаємо, що НБУ з 24 лютого встановив фіксований курс долара на рівні 29,25 гривні за долар. Це важливо, адже всі інші курс валют щодо гривні вираховуються з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.

Готівковий курс валют

За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 29 червня зупинився на рівні:

Долар: покупка – 34,67 гривні, продаж – 35,46 гривні.

Євро: покупка – 36,32 гривні, продаж – 37,45 гривні.

Злотий: покупка – 7,73 гривні, продаж –7,98 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 42,86 гривні, продаж – 45,07 гривні.

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