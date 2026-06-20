Євро падає у ціні – яку вартість на валюту встановили обмінники у суботу

У суботу, 20 червня, офіційний курс долара в Україні становить 44,91 гривні, а євро – до 51,45 гривні. Розповідаємо, яка наразі ситуація з курсом в обмінниках і банках.

Який курс валюти в банках

Станом на ранок 19 червня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 44,62 гривні (-3 копійки), а продаж по 45,17 гривні (+3 копійки).

(-3 копійки), а продаж по (+3 копійки). Купівля євро проходить по 51,25 гривні (-3 копійки), а продаж – по 51,95 гривні (-5 копійок).

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Яка вартість валюти на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 45,04 гривень (без змін), а продаж – по 44,96 гривні (-3 копійки).

(без змін), а продаж – по (-3 копійки). Натомість купівля євро проходить по 51,80 гривні (+1 копійка), а продаж – по 51,98 гривні (+1 копійка).

Який курс в обмінниках

За даними сайту finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 44,40 гривні (-19 копійок), а продають – по 44,98 гривні (-4 копійки).

(-19 копійок), а продають – по (-4 копійки). Євро купують по 51,45 гривні (-8 копійок), а продають – по 52,21 гривні (-+1 копійка).

Що ще слід знати про курс валют

Нагадаємо, що у четвер, 11 червня, офіційний курс долара в Україні встановив новий рекорд. Він коштував 44,97 гривні за долар.

Зокрема, експерт Олексій Козирев вважає, що зростання курсу долара може "вдарити" по українцям. Як він повідомив, така ситуація загрожує стрибком цін на імпортні товари.