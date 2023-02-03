Останні зміни на ринку

У п'ятницю, 3 лютого 2023 року, котирування Індексу долара США впали на 0,17% до 101,57, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 101,56 – 101,97. Проте порівняно з минулим днем американська валюта трохи зміцнила свої позиції.

Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років ;

Крім того, це найкращий результат за ; За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 95,14, згідно з даними CNBC.

Загалом торги були відносно в'ялими, оскільки інвестори очікують нових даних щодо ситуації на ринку праці у США, пише Reuters. Нагадаємо, що минулого року завдяки Федеральному резерву американська валюта рекордно зросла.

Нещодавно у центробанку заявили, що для остаточної перемоги над інфляцією потрібне подальше підняття ставки та утримання її на високому рівні протягом 2023 року, йдеться у виданні.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Динаміка інших валют

Британський фунт під час торгів у п'ятницю втратив 0,18%, а за день до цього валюта подешевшала на 1,2% після рішення Банку Англії підвищити базову ставку, наголосивши, що інфляція в країні все-таки пішла на спад.

Японська єна трохи зміцнила свої позиції на ринку. Курс зупинився на рівні 128,66 єни за долар. Паралельно євро закінчує тиждень із падінням на 0,1%. Проте офіційна валюта Єврозони наразі торгується суттєво вище мінімуму за 20 років, який зафіксували у вересні 2022 року.

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