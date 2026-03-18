Обмінники знову переписали ціни: чи вигідно здавати долари сьогодні

У середу, 18 березня, офіційний курс долара в Україні Нацбанк встановив у 43,94 гривні, тоді як євро коштує 50,63 гривні. Однак продаж та купівля валюти у банках та обмінниках проводиться по дещо інших цінах.

Який курс валют у банках?

В українських банках курс валют станом на ранок 18 березня змінився порівняно з вівторком, свідчать дані сайту "Мінфін".

Долар купується в середньому по 43,70 гривні (-10 копійок), продається американська валюта по 44,25 гривні (теж -10 копійок).

Купівля євро здійснюється в середньому по 50,30 гривні (-5 копійок), а от продаж євро незначно піднявся до 51,10 гривні (+1 копійка).

Який курс валют на чорному ринку?

На чорному ринку вартість валюти значно не змінилася, зокрема, продаж здійснюється без змін.

Купівля долара проводиться по 44,18 гривні (+1 копійка), тоді як продаж долара коштує в середньому 44,30 гривні (без змін порівняно з вівторком).

Євро в середньому купується 18 березня по 51,05 гривні (-1 копійка), а продається європейська валюта по 51,20 гривні (без змін до вівторка).

Який курс валют в обмінниках?

Обмінники теж "переписали" курси валют на 18 березня. За даними finance.ua, валюти торгуються так:

Купівля долара в середньому обходиться у 43,72 гривні (-3 копійки), продаж долара проводиться по 44,43 гривні (-5 копійок).

Євро купується по 50,73 гривні (-1 копійка), тоді як продаж євро здійснюється в середньому по 51,45 гривні (+6 копійок).

Як змінився курс валют у березні?

Фахівці аналітичної групи КИТ Group підрахували, що у березні гривня значно ослабла, попри зусилля Нацбанку втримати курс.

За їхніми словами, долар значно зміцнів:

у першій половині березня офіційний курс долара зріс з 43,2 до 44,14 гривні;

на міжбанку 13 березня долар торгувався від 44,12 до 44,17 гривні;

на готівковому ринку продаж долара становив 44,35 − 44,60 гривні, а купівля – 43,80 − 44,10 гривні за долар.

При цьому офіційний курс євро навпаки пішов вниз, опустившись із 51,02 до 50,66 гривні.

Зауважте! Аналітики КИТ Group радять інвесторам відмовитися від строкових гривневих депозитів, натомість тримати свої заощадження у доларах (50% активів), у євро (30%), а решту – у британських фунтах чи швейцарських франках.

Як експерти пояснюють коливання курсу?