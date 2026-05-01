На перший день травня: який курс валют виставили обмінники та банки
- 1 травня офіційний курс долара – 43,96 гривні, євро – 51,45 гривні.
- У банках купівля долара коштує 43,70 гривні, продаж – 44,20 гривні; купівля євро – 51,10 гривні, продаж – 51,80 гривні.
У п'ятницю, 1 травня, курс долара від НБУ становить 43,96 гривні, а євро – 51,45 гривні. Однак банки пропонують трохи нижчі ціни на початку нового місяця.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 1 травня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,70 гривні (-7 копійок), а продаж по 44,20 гривні (-3 копійки).
- Купівля євро проходить по 51,10 гривні (-7 копійок), а продаж – по 51,80 гривні (без змін).
Дивіться також Чи можна обміняти долари 2006 року на нові
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,85 гривні (-1 копійка), а продаж – по 43,90 гривні (+3 копійки).
- Натомість купівля євро проходить по 51,45 гривні (-4 копійки), а продаж – по 51,60 гривні (без змін).
Який курс в обмінниках?
- За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,34 гривні (-11 копійок), а продають – по 43,96 гривні (+3 копійки).
Євро купують по 51,28 гривні (-2 копійки), а продають – по 51,82 гривні (+4 копійки).
Що буде з курсом у травні?
Для 24 Каналу Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку", розповів, що зростання цін на нафту посилюватиме інфляцію у всьому світі.
Загалом саме від коливань ціни на нафту залежить пара євро-долар. Якщо простіше – вищі ціни на нафту зміцнюють позиції долара. Якщо ж ціни на ресурс падають або залишаються стабільними – долар ослаблюється, а євро навпаки стає сильнішим.
За словами банкіра, для валютного ринку в Україні також має значення російська війна. Зокрема наслідки атак на енергетичну й транспортну інфраструктури. Це прямий вплив на бізнес та економіку в цілому. На думку Лєсового, Україні ще далеко до завершення війни, тож чинник і надалі залишатиметься ключовим для формування показників на валютному ринку.
Експерт прогнозує, що курс долара у травні коливатиметься від 43,50 до 44,50 гривні. А ось євро буде на рівні 49,50 – 52,50 гривні.