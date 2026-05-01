На перший день травня: який курс валют виставили обмінники та банки

У п'ятницю, 1 травня, курс долара від НБУ становить 43,96 гривні, а євро – 51,45 гривні. Однак банки пропонують трохи нижчі ціни на початку нового місяця.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 1 травня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,70 гривні (-7 копійок), а продаж по 44,20 гривні (-3 копійки).

(-7 копійок), а продаж по (-3 копійки). Купівля євро проходить по 51,10 гривні (-7 копійок), а продаж – по 51,80 гривні (без змін).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,85 гривні (-1 копійка), а продаж – по 43,90 гривні (+3 копійки).

(-1 копійка), а продаж – по (+3 копійки). Натомість купівля євро проходить по 51,45 гривні (-4 копійки), а продаж – по 51,60 гривні (без змін).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,34 гривні (-11 копійок), а продають – по 43,96 гривні (+3 копійки).

(-11 копійок), а продають – по (+3 копійки). Євро купують по 51,28 гривні (-2 копійки), а продають – по 51,82 гривні (+4 копійки).

Що буде з курсом у травні?

Для 24 Каналу Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку", розповів, що зростання цін на нафту посилюватиме інфляцію у всьому світі.

Загалом саме від коливань ціни на нафту залежить пара євро-долар. Якщо простіше – вищі ціни на нафту зміцнюють позиції долара. Якщо ж ціни на ресурс падають або залишаються стабільними – долар ослаблюється, а євро навпаки стає сильнішим.

За словами банкіра, для валютного ринку в Україні також має значення російська війна. Зокрема наслідки атак на енергетичну й транспортну інфраструктури. Це прямий вплив на бізнес та економіку в цілому. На думку Лєсового, Україні ще далеко до завершення війни, тож чинник і надалі залишатиметься ключовим для формування показників на валютному ринку.

Експерт прогнозує, що курс долара у травні коливатиметься від 43,50 до 44,50 гривні. А ось євро буде на рівні 49,50 – 52,50 гривні.