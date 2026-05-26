Долар у червні може зрости – як уже незабаром зміниться курс валюти в Україні

Найімовірніше, протягом червня валютний ринок залишатиметься в стані "контрольованої мінливості", тобто без різких курсових стрибків чи зміни поточних трендів. Головні передумови такого сценарію – помірна інфляція, міжнародна фінансова підтримка України та активне втручання Нацбанку.

Що визначатиме курс валюти в червні

Проте ситуація й надалі залежатиме від вартості імпорту, потреб енерготрейдерів у валюті, а також загального воєнного фону. Деталі ексклюзивно для 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Підстав говорити про різку зміну поточних трендів наразі немає. Ключовим стабілізатором ситуації й надалі буде Нацбанк, який завдяки режиму "керованої гнучкості" може згладжувати надмірні курсові коливання через інтервенції. Саме така політика в умовах повномасштабної війни протягом останніх років допомагала уникати суттєвого дисбалансу між попитом і пропозицією валюти.

Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Показово, що навіть за складного початку року – з атаками на енергетичну інфраструктуру, зростанням витрат бізнесу та подорожчанням імпортних товарів – гривня послаблювалася поступово. Від початку року й до кінця травня офіційний курс долара може зрости орієнтовно на 4%.

Навіть якщо долар сягне 44,5 – 45 гривень (тобто зростання від початку року становитиме близько 5 – 6,25%), така динаміка навряд чи виглядатиме як "валютний шок", особливо з огляду на складні умови, в яких нині працює українська економіка.

Схожа ситуація склалася з євро, офіційний курс якого від початку року вже зріс приблизно на 3,9%. Якщо надалі ціна сягне 52 – 53 гривень, зростання становитиме 4,4 – 6,4%.

У середньомісячному вимірі зміни також залишаються доволі помірними. Наразі долар додає в середньому близько 0,76 – 0,8% щомісяця, тоді як євро – орієнтовно 0,9%. Тож розмови про різку девальвацію радше виглядають "побоюваннями", аніж відображенням реальної ситуації на валютному ринку.

Зверніть увагу! На 2026 рік у держбюджеті закладено середньозважений курс долара на рівні 45,70 гривні. Поточні показники наразі нижчі, що свідчить про відносну контрольованість ситуації та прогнозованість дій регулятора.

Як вплинуть міжнародна допомога та інфляція

Окремим фактором для червня залишається очікування першого траншу з кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. Нагадаємо, потреба України у зовнішньому фінансуванні цьогоріч становить близько 45 мільярдів доларів, або 3,8 мільярда доларів щомісяця.

За словами експерта, такі надходження важливі не лише для бюджету країни. Вони підтримують міжнародні резерви та дають Нацбанку більше простору для дій на валютному ринку, зокрема додаткових інтервенцій заради стабілізації ситуації.

Рівень інфляції поки також не дає підстав для панічних настроїв. За оновленим прогнозом регулятора, за підсумками року вона становитиме близько 9,4%. Однак уже в травні темпи зростання цін можуть сповільнитися до 0,5 – 0,7%, припускає банкір.

Однією з причин є спокійніша динаміка вартості пального – останнім часом без різких стрибків. Якщо така тенденція збережеться, річна інфляція може знизитися приблизно до 8%.

Орієнтовний курс валюти в червні: