Курс валют на 31 травня: Нацбанк зміцнив позиції гривні

На понеділок, 31 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро падають щодо української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У понеділок, 31 травня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,50 гривні, що на 2 копійки більше, ніж в попередній банківський день.

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Натомість вартість європейської валюти почала падати в ціні. Курс зупинився на позначці 33,38, що на 18 копійок менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,49 – 27,51.

Євро – 33,43 – 33,46.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,38 гривні, продаж – 27,57 гривні.

Євро: купівля – 33,24 гривні, продаж – 33,59 гривні.

Прогноз курсу гривні

Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.

гривні за долар. МВФ прогнозує, що курс національної валюти США у 2021 році залишатиметься на рівні 27,98 .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки фахівці дійшли згоди, що середньорічний курс гривні залишатиметься на рівні 27,90 гривні за долар, а наприкінці року зросте до 28,20 гривні.

за долар, а наприкінці року зросте до гривні. У Мінекономіки прогнозують, що до 2024 року долар США може зрости в ціні до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться в сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу