Курс валют на 30 червня: долар та євро різко подешевшали
30 червня 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На середу, 30 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Євро та долар продовжують слабшати щодо української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У середу, 30 червня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,17 гривні, що на 22 копійки менше, ніж в попередній банківський день.
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Європейська валюта теж різко подешевшала. Курс євро зупинився на позначці 32,30, що на 44 копійки менше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,18 – 27,20.
- Євро – 32,32 – 32,35.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,07 гривні, продаж – 27,28 гривні.
- Євро: купівля – 32,17 гривні, продаж – 32,57 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні.
- Згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду, курс долара США у 2021 році залишиться на рівні 27,98 гривні.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти дійшли згоди щодо того, що середньорічний курс коливатиметься в межах 27,90 гривні за долар, а наприкінці року вартість долара зросте до 28,20 гривні.
- У Мінекономіки повідомили, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше про це йдеться у сценарії розвитку економіки.
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