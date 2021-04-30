Офіційний курс долара та євро
У п'ятницю, 30 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс американського долара на рівні 27,75 гривні, що на 3 копійки менше, ніж в попередній банківський день.
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Натомість вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс зупинився на позначці 33,64, що на 12 копійок більше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,71 – 27,74.
- Євро – 33,55 – 33,58.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,63 гривні, продаж – 27,81 гривні.
- Євро: купівля – 33,30 гривні, продаж – 33,71 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабінет міністрів заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.
- МВФ прогнозує, що курс долара протягом 2021 року залишиться на рівні 27,98.
- У Мінекономіки вважають, що до 2024 року долар може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться в сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу