Курс валют на 29 липня: Нацбанк встановив нову вартість долара та євро
29 липня 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На четвер, 29 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро продовжують слабшати щодо української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У четвер, 29 липня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,86 гривні, що на 4 копійки менше, ніж в попередній банківський день.
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Європейська валюта продовжує падати в ціні. Курс євро зупинився на рівні 31,70 гривні, що на 8 копійок менше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 26,92 – 26,94.
- Євро – 31,72 – 31,74.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 26,81 гривні, продаж – 27,01 гривні.
- Євро: купівля – 31,56 гривні, продаж – 31,91 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабмін заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара США на рівні 29,1 гривні.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара до кінця 2021 року залишиться на рівні 27,98 гривні.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти повідомили, що середньорічний курс долара США коливатиметься на рівні 27,90 гривні, а наприкінці року його вартість підніметься до 28,20 гривні.
- У Мінекономіки вважають, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше про це можна знайти у сценарії розвитку економіки.
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