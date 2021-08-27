Нацбанк знову послабив гривню: курс валют на 27 серпня
27 серпня 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На п'ятницю, 27 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро продовжують зміцнюватися щодо української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У п'ятницю, 27 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,77 гривні, що на 7 копійок більше, ніж в попередній банківський день
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Вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс євро зупинився на рівні 31,51 гривні, що на 17 копійок більше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 26,83 – 26,85.
- Євро – 31,53 – 31,55.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 26,72 гривні, продаж – 26,93 гривні.
- Євро: купівля – 31,25 гривні, продаж – 31,62 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара США до кінця поточного року буде залишатися в межах 27,98 гривні.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара буде залишатися на рівні 27,90 гривні, а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.
- У Міністерстві економіки також вважають, що у 2024 році середньорічний курс долара буде на рівні 29,20 гривні, а наприкінці року українська гривня впаде до 29,40 гривні.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу