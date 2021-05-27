Курс валют на 27 травня: скільки коштують долар та євро

На четвер, 27 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро продовжують зростати щодо української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У четвер, 27 травня, Нацбанк встановив офіційний курс долара США на рівні 27,54 гривні, що на 9 копійок більше, ніж в попередній банківський день.
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Натомість вартість європейської валюти продовжує зростати в ціні. Курс зупинився на позначці 33,67, що на 1 копійку більше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,54 – 27,56.
- Євро – 33,69 – 33,70.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,42 гривні, продаж – 27,60 гривні.
- Євро: купівля – 33,38 гривні, продаж – 33,77 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Уряд заклав державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.
- За прогнозом МВФ, що курс американського долара у 2021 році залишатиметься на рівні 27,98.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки фінансисти дійшли згоди, що середньорічний курс гривні коливатиметься на рівні 27,90 гривні за долар, а наприкінці року підніметься до 28,20 гривні.
- У Мінекономіки прогнозують, що до 2024 року долар США може зрости в ціні до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться в сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналуМи бачимо можливості, ви заробляєте на них! Замовте безкоштовну консультацію з питань вигідних інвестицій в експертів Forex Club.