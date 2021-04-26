Курс валют на 26 квітня: гривня стрімко зміцнює позиції на валютному ринку

На понеділок, 26 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро ослабли щодо української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У понеділок, 26 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс американського долара на рівні 27,90 гривні, що на 16 копійок менше, ніж в попередній банківський день.
Зверніть увагу Дорожче за золото: вартість паладію оновила історичний максимум
Натомість вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс зупинився на позначці 33,67, що на 14 копійок менше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,92 – 27,94.
- Євро – 33,68 – 33,70.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,80 гривні, продаж – 28,00 гривні.
- Євро: купівля – 33,30 гривні, продаж – 33,74 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Український Уряд заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара США протягом 2021 року залишиться на рівні 27,98.
- У Мінекономіки вважають, що до 2024 року долар може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться в сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналуМи бачимо можливості, ви заробляєте на них! Замовте безкоштовну консультацію з питань вигідних інвестицій в експертів Forex Club.