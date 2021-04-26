Курс валют на 26 квітня: гривня стрімко зміцнює позиції на валютному ринку

26 квітня 2021 , 08:30
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Джерело:

24 канал

На понеділок, 26 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро ослабли щодо української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У понеділок, 26 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс американського долара на рівні 27,90 гривні, що на 16 копійок менше, ніж в попередній банківський день.

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Натомість вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс зупинився на позначці 33,67, що на 14 копійок менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

  • Долар – 27,92 – 27,94.
  • Євро – 33,68 – 33,70.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

  • Долар: купівля – 27,80 гривні, продаж – 28,00 гривні.
  • Євро: купівля – 33,30 гривні, продаж – 33,74 гривні.

Прогноз курсу гривні

  • Український Уряд заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.
  • Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара США протягом 2021 року залишиться на рівні 27,98.
  • У Мінекономіки вважають, що до 2024 року долар може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться в сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Віта Свірневська