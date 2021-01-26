Курс валют на 26 січня: гривня трохи зміцнилась до євро

На вівторок, 26 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Джерело: Нацбанк

Офіційний курс валют долара та євро на 26 січня

У вівторок, 26 січня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 28,17 гривні. Це на 1 копійку більше ніж 25 січня.

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Європейська валюта навпаки – трохи впала в ціні. Відтак, євро у вівторок оцінили в 34,23 гривні, що на 2 копійки менше ніж попереднього банківського дня.

Вартість валюти на міжбанку:

Долар: 28,15 – 28,17 гривні.

Євро: 34,13 – 34,14 гривні.

Скільки коштувала валюта в обмінниках:

Долар: купівля – 28,09 гривні, продаж – 28,29 гривні.

Євро: купівля – 33,96 гривні, продаж – 34,37 гривні.

Прогнози для гривні на 2021 рік

Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.

за долар у 2021 році. У бюджеті-2021 гривню заклали на рівні 29,1 за долар .

. МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,12 гривні за долар.

за долар. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.

Як змінювався курс у 2020

Гривня "увійшла" у 2020 рік з курсом 23,69 за долар, а "вийшла" з курсом 28,27 гривні. Таким чином українська валюта впала майже на 20% щодо долара.

Здебільшого торік на курс впливали карантинні заходи, ситуація на світових ринках, переговори з МВФ, відставка голови НБУ, продажі аграріїв та бажання нерезидентів вкладатися в облігації внутрішньої державної позики.