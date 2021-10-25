Нацбанк встановив нову вартість долара та євро: курс валют на 25 жовтня

На понеділок, 25 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро зміцнюються щодо української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У понеділок, 25 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,29 гривні, що на 9 копійок більше ніж у попередній банківський день.

Варте уваги Падіння індексу S&P 500: які можливості для інвесторів це відкриває

Вартість європейської валюти теж зросла. Курс євро зупинився на рівні 30,57 гривні, що на 8 копійок більше ніж минулої п'ятниці.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 26,27 – 26,30.

Євро – 30,60 – 30,62.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,22 гривні, продаж – 26,42 гривні.

Євро: купівля – 30,36 гривні, продаж – 30,73 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2022 році

Згідно з Міжнародним валютним фондом, середньорічний курс долара у 2022 році мав би становити 27,41 гривні .

. У консенсус-прогнозі від Міністерства економіки експерти вказали, що середньорічний курс долара США буде коливатися на рівні 28,50 гривні , а станом на кінець року – 29 гривень.

, а станом на кінець року – гривень. У проєкт бюджету на наступний рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, а наприкінці року – 28,70 гривні за долар.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу