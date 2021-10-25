Нацбанк встановив нову вартість долара та євро: курс валют на 25 жовтня
25 жовтня 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На понеділок, 25 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро зміцнюються щодо української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У понеділок, 25 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,29 гривні, що на 9 копійок більше ніж у попередній банківський день.
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Вартість європейської валюти теж зросла. Курс євро зупинився на рівні 30,57 гривні, що на 8 копійок більше ніж минулої п'ятниці.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 26,27 – 26,30.
- Євро – 30,60 – 30,62.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 26,22 гривні, продаж – 26,42 гривні.
- Євро: купівля – 30,36 гривні, продаж – 30,73 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Згідно з Міжнародним валютним фондом, середньорічний курс долара у 2022 році мав би становити 27,41 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Міністерства економіки експерти вказали, що середньорічний курс долара США буде коливатися на рівні 28,50 гривні, а станом на кінець року – 29 гривень.
- У проєкт бюджету на наступний рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, а наприкінці року – 28,70 гривні за долар.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу